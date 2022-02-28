Рибери пропустит до семи дней из-за последствий автомобильной аварии

Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери попал в автомобильную аварию, пресс-служба клуба.

«После автомобильной аварии у игрока Франка Рибери, который не сидел за рулем, была диагностирована легкая травма головы, и он в целях предосторожности отдохнет несколько дней», — говорится в заявлении клуба.

Таким образом, 38-летний хавбек пропустит до семи дней. Скорее всего, он не будет участвовать в матче серии А с «Интером». В этом сезоне футболист провел 16 матчей в серии А, отметившись 2 ассистами.