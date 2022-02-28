Индзаги о матче «Интера» с «Миланом»: «Ключевыми отличиями будут психологическая сила, решимость и мотивация»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал об ожиданиях от предстоящего полуфинального матча Кубка Италии с «Миланом».

«Это будет битва, в которой обе стороны будут стараться одолеть друг друга, но в то же время матч, в котором ключевыми отличиями будут психологическая сила, решимость и мотивация. Это будет хорошая реклама для «Милана», но мы должны на себе сосредоточиться.

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал об ожиданиях от предстоящего полуфинального матча Кубка Италии с «Миланом», — цитирует Индзаги Sport Mediaset.

Ранее о матче также высказался тренер «Милана».

Завтра, 1 марта, «Милан» сыграет с «Интером» в первом матче полуфинала Кубка Италии. Начало — в 23.00 (мск).

После 27 туров чемпионата Италии «Интер» с 55 очками располагается на 3-м месте в турнирной таблице.