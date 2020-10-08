Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Полузащитник «Наполи» Лоботка вылечился от коронавируса

14:16
Теги:

Полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка вылечился от коронавируса, сообщает пресс-служба неаполитанцев.

Отмечается, что футболист, ранее заразившийся инфекцией, сдал отрицательный тест на наличие заболевания.

В сезоне-2020/21 25-летний словак дважды появился в составе «Наполи», проведя на поле в общей сложности 26 минут.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир