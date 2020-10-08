Полузащитник «Наполи» Лоботка вылечился от коронавируса
14:16
Полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка вылечился от коронавируса, сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Отмечается, что футболист, ранее заразившийся инфекцией, сдал отрицательный тест на наличие заболевания.
В сезоне-2020/21 25-летний словак дважды появился в составе «Наполи», проведя на поле в общей сложности 26 минут.
L'ultimo tampone in lavorazione di Stanislav Lobotka ? risultato negativo al Covid-19.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 8, 2020
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