Полузащитник «Наполи» Лоботка вылечился от коронавируса

Полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка вылечился от коронавируса, сообщает пресс-служба неаполитанцев.

Отмечается, что футболист, ранее заразившийся инфекцией, сдал отрицательный тест на наличие заболевания.

В сезоне-2020/21 25-летний словак дважды появился в составе «Наполи», проведя на поле в общей сложности 26 минут.