Спаллетти заявил, что преклоняется перед достижениями Аллегри

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти отреагировал на лестные слова наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри о нем.

«Я понимаю, что Аллегри удобно играть с позиции второго плана, но для всегда набитого чемпионами «Ювентуса» это невозможно скрыть. Нельзя отказаться от роли фаворита, потому что весомые вложения они окупают только борьбой за скудетто и победой в Лиге чемпионов. Бесполезно надевать шляпу или накладную бороду, чтобы замаскировать себя — очевидно, что какое-нибудь четвертое место не удовлетворит «Ювентус». Кто лучший — я или Аллегри? Не знаю. Он лучший, потому что об этом говорят его достижения. Я действительно преклоняюсь перед его регалиями», — приводит слова Спаллетти журналист Альфредо Педулла.

13 января «Наполи» встретится с «Ювентусом» в рамках 18-го тура серии А. Начало — в 22:45 по мск.