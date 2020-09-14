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Пирло сегодня получит тренерскую лицензию

16:17
Андреа Пирло (слева) и Артур. Фото Twitter.
Андреа Пирло (слева) и Артур. Фото Twitter.
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Андреа Пирло сегодня получит тренерскую лицензию, сообщает Football Italia. Сейчас он защищает свою диссертацию на базе подготовке тренеров в Коверчиано. Ранее он был назначен главным тренером «Ювентуса».

41-летнему специалисту разрешили возглавить «Ювентус», так как он к тому времени уже начал обучение на курсах. Первый матч как дипломированный тренер Пирло проведет против «Сампдории» в первом туре чемпионата Италии. Игра состоится 20 сентября. Начало в 21.45 по московскому времени.

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