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Пирло провел первую тренировку в качестве главного тренера «Ювентуса»

02:42
Андреа Пирло. Фото ФК "Ювентус".
Андреа Пирло. Фото ФК "Ювентус".
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Новый главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло провел первую тренировку в этом качестве. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Команда вышла из отпуска и начала подготовку к новому сезону.

Согласно протоколу по предотвращению распространения коронавируса, команда тренировалась в небольших группах, работая в основном над физической подготовкой. Не участвовали в занятии Пауло Дибала и Маттейс де Лигт, которые восстанавливаются после травм.

41-летний Андреа Пирло стал главным тренером «Ювентуса» после увольнения Маурицио Сарри. В прошлом сезоне «Юве» выиграл чемпионат Италии. Для специалиста это первый тренерский опыт. Ранее его назначили тренером молодежной команды «старой синьоры», но позднее он получил должность главного тренера первой команды.

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