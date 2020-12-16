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Пирло — о ничьей с «Аталантой»: «Промах Мораты меня разозлил»

16 декабря 2020, 23:37
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился эмоциями после ничьи в матче 12-го тура серии А против «Аталанты» (1:1).

«Мы должны побеждать в таких матчах, — сказал Пирло в интервью Sky Sport Italia. - Но иногда действуем слишком легкомысленно. И нас наказывают за ошибки.

Рондаду не забил пенальти? Жаль, ведь мы могли выйти вперед. Но такое случается в футболе.

А вот промах Мораты меня разозлил. Такое нельзя допускать. Непозволительно упускать такие возможности. В этом моменте он принял неверное решение. Но в остальном провел хороший матч».

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