Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился эмоциями после ничьи в матче 12-го тура серии А против «Аталанты» (1:1).

«Мы должны побеждать в таких матчах, — сказал Пирло в интервью Sky Sport Italia. - Но иногда действуем слишком легкомысленно. И нас наказывают за ошибки.

Рондаду не забил пенальти? Жаль, ведь мы могли выйти вперед. Но такое случается в футболе.

А вот промах Мораты меня разозлил. Такое нельзя допускать. Непозволительно упускать такие возможности. В этом моменте он принял неверное решение. Но в остальном провел хороший матч».