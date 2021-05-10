Пирло может быть уволен из «Ювентуса» в скором времени
12:45
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может быть уволен в ближайшее время, сообщает La Stampa.
По данным источника, руководство туринского клуба думает о том, чтобы расстаться со специалистом из-за неудовлетворительных результатов команды в этом сезоне. Сейчас в «Ювентусе» размышляют о том, дожидаться ли окончания компании или расстаться с Пирло уже сейчас.
Вчера, 9 мая, «Ювентус» проиграл «Милану» со счетом 0:3 в матче серии А. После этой встречи тренер заявил, что не планирует покидать команду. «Ювентус» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 69 очков.
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