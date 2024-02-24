Пиоли сравнил игру Пулишича и Чуквезе

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли назвал главное отличие между Кристианом Пулишичем и Самуэлем Чуквезе. Специалист считает, что нигерийцу нужно усерднее работать, чтобы чаще появляться в основном составе.

«У Кристиана и Самуэля одинаковые футбольные качества, они занимают одну и ту же позицию. Но разница между ними на данный момент в том, что Пулишич забивает, забивает и еще раз забивает голы, а также усердно работает на тренировках. Чуквезе надо делать тоже самое», — цитирует Пиоли журналист Даниэле Де Лонго.

В этом сезоне в активе Пулишича 33 матча за «Милан» во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и сделал 7 ассистов. Чуквезе провел 21 игру и сумел забить два мяча, а также оформил один ассист.