Новый главный тренер «Наполи» может наказать Кварацхелию за поведение

Новый главный тренер «Наполи» Франческо Кальцона может наказать полузащитника Хвичу Кварацхелию за реакцию на замену в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1), сообщает Il Mattino.

На 68-й минуте Кальцона заменил грузинского футболиста на Йеспера Линдстрема. Кварацхелия, покидая поле, не стал пожимать тренеру руку и покинул стадион первым.

По информации источника, Кальцона был разозлен на хавбека и провел с ним разговор, в котором дал понять, что ему не нравится такая реакция на его решения. Руководство клуба рассматривает возможность оштрафовать Кварацхелию, также есть вероятность, что он останется в запасе на игру 26-го тура чемпионата Италии против «Кальяри».

В сезоне-2023/24 Кварацхелия забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 32 матчах за «Наполи» во всех турнирах.