Аллегри заявил, что впечатлен игрой арендованного Алькараса

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил игру арендованного у «Саутгемптона» полузащитника Карлоса Алькараса. Он заявил, что впечатлен игрой футболиста.

«Выйдет ли Карлос в стартовом составе на матч с «Фрозиноне»? Пока не знаю, мне предстоит это решить», — заявил Аллегри на пресс-конференции.

У «Ювентуса» нет права выкупа игрока в конце сезона. 21-летний полузащитник провел первую половину кампании в Чемпионшипе, забив 3 гола и сделав 1 голевую передачу.