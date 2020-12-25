Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Пиоли похвалил полузащитника Чалганоглу

Теги:

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что думает о полузащитнике команды Хакане Чалганоглу. Также специалист заявил, что клуб рассматривает продление контракта с турком.

«Мы выигрываем большое количество матчей, так как у нас очень сильные игроки. Я бы ни за что на поменял их на других.

У Чалханоглу невероятная техника. Он отличный футболист и всегда знает, что делать на поле. Он щедрый топ-игрок", — цитирует Пиоли Football Italia.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 14 матчей в серии A, отметившись 1 голом и 6 голевыми передачами.

«Милан» — лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир