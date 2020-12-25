Пиоли похвалил полузащитника Чалганоглу

Главный тренер « » рассказал, что думает о полузащитнике команды Хакане Чалганоглу. Также специалист заявил, что клуб рассматривает продление контракта с турком.

«Мы выигрываем большое количество матчей, так как у нас очень сильные игроки. Я бы ни за что на поменял их на других.

У Чалханоглу невероятная техника. Он отличный футболист и всегда знает, что делать на поле. Он щедрый топ-игрок", — цитирует Пиоли Football Italia.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 14 матчей в серии A, отметившись 1 голом и 6 голевыми передачами.

«Милан» — лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии.