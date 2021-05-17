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Пиоли: «Непопадание «Милана» в четверку сильнейших в серии А будет разочаровывать»

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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 37-го тура против «Кальяри» (0:0).

«Нет смысла думать о том, что могло бы быть. Мы должны сосредоточиться на следующем матче. Мы не были на уровне наших последних выступлений по темпу и качеству игры. Мы провели незабываемую игру с «Ювентусом», затем с «Торино», а теперь нас ждет игра с «Аталантой».

Учитывая, как мы играли и насколько выросли за год, непопадание в четверку сильнейших, безусловно, будет разочаровывать. Это все равно не будет неудачей, потому что я чувствую, что мы заложили основу, чтобы добиться этого в ближайшем будущем», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

«Милан» набрал 76 очков и занимает четвертое место. Отставание от «Аталанты», идущей второй, — 2 очка. У «Кальяри» 37 очков и 16-я позиция.

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