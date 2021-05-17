Де Дзерби объявил об уходе из «Сассуоло»

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби объявил о том, что покидает команду по окончании сезона. По данным итальянских СМИ, он возглавит «Шахтер».

«Перед матчем с «Дженоа» на прошлой неделе я говорил с клубом и с игроками, — цитирует специалиста Football Italia 17 мая. — Я сказал им, что принял решение уйти. Это решение, которому я не рад, оно беспокоит меня.

Но я принял такое решение, потому что не думаю, что могу дать что-то еще этой команде. Я чувствую, что достиг максимума с ними после трех лет. Надеюсь, что новый тренер придет и сможет добиться еще лучших результатов. Понимаю, что я в некоторой степени стал бременем для игроков.

Я всегда буду благодарен клубу. Но я профессионал, и настало время попробовать другой опыт. Мы достигли вершины того, что мы можем сделать здесь. Мы боремся за седьмое место, и я не знаю, что еще я могу дать команде».

Ранее пост главного тренера «Шахтера» покинул Луиш Каштру.