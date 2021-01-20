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Перейра забил самый быстрый гол «Удинезе» за шесть лет

17:09
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Полузащитник «Удинезе» Роберто Перейра забил в ворота «Аталанты» в перенесенном матче 10-го тура серии А самый быстрый гол фриульцев за 6 лет.

Предыдущее достижение принадлежало легенде клуба Антонио ди Натале, который в ноябре 2014 отличился на 22-й секунде в ворота «Дженоа».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Удинезе» — «Аталанта»

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