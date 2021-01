Перейра забил самый быстрый гол «Удинезе» за шесть лет

Полузащитник «Удинезе» Роберто Перейра забил в ворота «Аталанты» в перенесенном матче 10-го тура серии А самый быстрый гол фриульцев за 6 лет.

Предыдущее достижение принадлежало легенде клуба Антонио ди Натале, который в ноябре 2014 отличился на 22-й секунде в ворота «Дженоа».

00:23 — Roberto #Pereyra has scored the fastest goal (after 23 seconds) for Udinese in Serie A since November 2014 (Di Natale, against Genoa after 22 secs). Turbo.#UdineseAtalanta