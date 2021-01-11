Переход Стротмана в «Дженоа» может сорваться
19:32
«Дженоа» намеревался арендовать полузащитника «Марселя» Кевина Стротмана. Футболист должен был пройти сегодня медосбледование, но не прилетел в Италию, сообщает L'Equipe.
Клубы согласовали условия сделки. Но документы пока не подписаны.
«Мы еще ждем решения последних деталей», — отметил главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш.
В нынешнем сезоне 30-летний голландец провел за «Марсель» 14 матчей во всех турнирах.
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