Паулу Фонсека: «Я сделаю все, чтобы Смоллинг остался в «Роме»»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека заявил о желании сохранить защитника Криса Смоллинга в команде.

— Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы Смоллинг остался в «Роме», — приводит ESPN слова Фонсеки. — Знаю, что Крис и сам хочет остаться. Он — удивительный человек, скромный и с профессиональным отношением к делу. Наши фанаты восхищаются его игрой, он стал одним из лидеров команды за этот сезон.

Сезон-2019/20 Смоллинг проводит в «Роме» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». На счету 30-летнего англичанина 2 гола и 1 результативная передача в 28 матчах за римскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.