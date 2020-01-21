Пауло Дибала: «Надеюсь, однажды у меня будет возможность снова отпраздновать голы вместе с Погба»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о взаимоотношениях с экс-полузащитником туринцев Полем Погба.

— У нас с Полем хорошие взаимоотношения, — приводит слова Дибалы Otro. — Когда он играл в «Ювентусе», мы каждый раз старались придумывать новые способы празднования голов. Мы часто забивали, поэтому так же часто менялись наши празднования. Надеюсь, что однажды у нас будет возможность снова отпраздновать голы вместе.