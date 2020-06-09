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Пауло Дибала: «Было бы здорово поиграть в «Барселоне», но «Ювентус» тоже невероятный клуб»

11:01
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Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, что был бы не против сыграть за «Барселону».

— Для всего мира «Барселона» — большой клуб, а с Месси — еще больше, — приводит слова Дибалы Goal. — Было бы здорово поиграть в «Барселоне», но «Ювентус» тоже невероятный клуб, очень большой, с богатой историей, да и сейчас в нем выступают отличные игроки. Они настолько мастеровиты, что их хватит на две команды. А Буффон и Роналду делают «Ювентус» еще больше.

Меня все устраивает, меня здесь все любят, я их — тоже. Возможно, мы продлим контракт, но это зависит от «Ювентуса».

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