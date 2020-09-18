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«Парму» купила американская компания

17:27
Кайл Краузе. Фото ФК «Парма».
Кайл Краузе. Фото ФК «Парма».
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Американская компания Krause Group приобрела 90 процентов акций «Пармы», сообщает сайт клуба.

Бизнес компании, которую возглавляет бизнесмен Кайл Краузе, принадлежит к различным направлениям, включая розничную торговлю, логистику, виноделие, недвижимость, гостиницы, сельское хозяйство. Ее годовой доход оценивается у 2,8 миллиарда долларов.

Теперь акционеры «Пармы» представлены тремя группами: 90 процентов акций принадлежит Krause Group, 9 процентов — объединению местных предпринимателей Nuovo Inizio и 1 процент — объединению болельщиков.

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