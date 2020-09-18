«Парму» купила американская компания

Американская компания Krause Group приобрела 90 процентов акций «Пармы», сообщает сайт клуба.

There's a new name on the list of Parma presidents... and on our jersey! ??@Kyle_J_Krause #ForzaParma ?? pic.twitter.com/PmsLpwvGb6 — Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) September 18, 2020

Бизнес компании, которую возглавляет бизнесмен Кайл Краузе, принадлежит к различным направлениям, включая розничную торговлю, логистику, виноделие, недвижимость, гостиницы, сельское хозяйство. Ее годовой доход оценивается у 2,8 миллиарда долларов.

Теперь акционеры «Пармы» представлены тремя группами: 90 процентов акций принадлежит Krause Group, 9 процентов — объединению местных предпринимателей Nuovo Inizio и 1 процент — объединению болельщиков.