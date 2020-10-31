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«Парма» объявила о повторном заражении коронавирусом у двух игроков

07:02
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«Парма» объявила, что два игрока, которые ранее сдали положительные тесты на коронавирус, но затем выздоровели, снова сдали положительные тесты на коронавирус. Сейчас футболисты находятся в изоляции и не испытывают никаких симптомов Covid-19.

В ближайшие два дня им предстоят новые тесты. Они пропустят матч 6-го тура серии А с «Интером». Все остальные члены команды получили отрицательные результаты тестирования.

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