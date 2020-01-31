Пандев может вернуться в «Интер». В июле форварду исполнится 37 лет

«Интер» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Дженоа» Горана Пандева, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Миланский клуб намерен укрепить глубину линии. Сейчас дисквалифицирован форвард Лаутаро Мартинес, а главный тренер Антонио Конте недоволен формой нападающего Алексиса Санчеса.

Первым в списке на усиление стоит нападающий «Дженоа» Горан Пандев, который уже играл за «Интер» с 2010 по 2011 год. 36-летний македонец в текущем сезоне забил 5 голов в 18 матчах серии А.