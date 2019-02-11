Пакета посвятил дебютный гол за "Милан" жертвам пожара на базе "Фламенго"

Полузащитник "Милана" Лукас Пакета в матче 23-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (3:0) забил первый мяч в составе команды. Воспитанник "Фламенго" посвятил этот гол жертвам пожара на базе бразильского клуба, в результате которого погибли 10 человек, среди которых были шесть футболистов в возрасте от 14 до 17 лет.

- Я сегодня забил первый гол за "Милан". Но когда-то я мог только мечать об этом, играя в академии "Фламенго", - приводит Football Italia слова Пакеты. - И я не могу забыть тех, кто испытывал такие же чувства.