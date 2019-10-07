Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин прокомментировал победу над «Интером» (2:1) в 7-м туре чемпионата Италии. На счету форварда победный гол.

— Отличная игра для «Ювентуса», — цитирует форварда Sky Sport Italia. — «Интер» играл мощнее всех в лиге, они выиграли шесть матчей из шести. Мы дейстовали с характером и решительностью. Это отличное начало сезона, хотим сражаться на всех фронтах.

Я не в стартовом составе? Тренер принимает решения, у Пауло Дибалы в последнее время все было хорошо. Все, что я могу сделать — помогать команде.

Интер — Ювентус

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