Оспина получил травму в матче с «Аталантой» и был заменен
2 июля 2020, 21:05
Голкипер «Наполи» Давид Оспина получил повреждение в матче 29-го тура чемпионата Италии против «Аталанты». Он травмировался во время исполнения штрафного у своих ворот, столкнувшись с одним из игроков.
По всей видимости, у колумбийца травма головы. Он покинул поле на носилках. Его на 30-й минуте заменил Алекс Мерет. Cчет в матче на данный момент равный — 0:0.
31-летний футболист в текущем сезоне провел 18 матчей за «Наполи» и пропустил 15 мячей.
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