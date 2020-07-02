Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Оспина получил травму в матче с «Аталантой» и был заменен

2 июля 2020, 21:05
Давид Оспина. Фото 90min.com.
Давид Оспина. Фото 90min.com.
Теги:

Голкипер «Наполи» Давид Оспина получил повреждение в матче 29-го тура чемпионата Италии против «Аталанты». Он травмировался во время исполнения штрафного у своих ворот, столкнувшись с одним из игроков.

По всей видимости, у колумбийца травма головы. Он покинул поле на носилках. Его на 30-й минуте заменил Алекс Мерет. Cчет в матче на данный момент равный — 0:0.

31-летний футболист в текущем сезоне провел 18 матчей за «Наполи» и пропустил 15 мячей.

Аталанта — Наполи

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир