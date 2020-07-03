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Оспина избежал тяжелой травмы головы после матча с «Аталантой»

3 июля 2020, 08:17
Давид Оспина. Фото AFP
Давид Оспина. Фото AFP
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Голкипер «Наполи» Давид Оспина получил повреждение в матче 29-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (0:2).

Оспина столкнулся со своим игроком во время иполнения штрафного у своих ворот. Он покинул поле на носилках, его заменил Алекс Мерет.

По итогам обследования у 31-летнего колумбийца только рассечение брови, так что голкипер должен быть готов к следующему матчу команды против «Ромы», который пройдет 5 июля.

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