Оспина избежал тяжелой травмы головы после матча с «Аталантой»

Голкипер «Наполи» Давид Оспина получил повреждение в матче 29-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (0:2).

Оспина столкнулся со своим игроком во время иполнения штрафного у своих ворот. Он покинул поле на носилках, его заменил Алекс Мерет.

По итогам обследования у 31-летнего колумбийца только рассечение брови, так что голкипер должен быть готов к следующему матчу команды против «Ромы», который пройдет 5 июля.