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«Наполи» хочет подписать вратаря «Барселоны» Нету

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Наполи» проявляет интерес к вратарю «Барселоны» Норберту Нету, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, каталонский клуб готов отпустить 33-летнего бразильца бесплатно, при этом сам футболист хотел бы подписать контракт с новой командой на два года.

Нету выступает за «Барселону» с июля 2019 года. В прошлом сезоне он принял участие в 4 матчах команды и пропустил 5 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 3 миллиона евро, его контракт действует до конца июня 2023 года.

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