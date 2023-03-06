Осимхен: «Хвича — отличный парень. Верю, что он может выиграть «Золотой мяч» в ближайшие годы»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен поделился мнением об игре своего одноклубника Хвичи Кварацхелии.

«Хвича — отличный парень, я сразу это понял. Все в раздевалке его любят, причем не только за то, что он творит на поле, но и за действия вне стадиона. Верю, что в ближайшие годы он может выиграть «Золотой мяч». Также я надеюсь, что он приведет «Наполи» к большим успехам», — приводит Tuttomercatoweb слова Осимхена.

Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 22-летний грузин забил 12 голов и сделал 15 результативных передач в 27 матчах за неаполитанцев во всех турнирах.

С февраля по июнь 2019 года Кварацхелия выступал за московский «Локомотив», а с июля 2019 года по март 2022 года — за казанский «Рубин».