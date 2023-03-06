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6 марта, 23:44

Осимхен: «Хвича — отличный парень. Верю, что он может выиграть «Золотой мяч» в ближайшие годы»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен.
Фото Global Look Press

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен поделился мнением об игре своего одноклубника Хвичи Кварацхелии.

«Хвича — отличный парень, я сразу это понял. Все в раздевалке его любят, причем не только за то, что он творит на поле, но и за действия вне стадиона. Верю, что в ближайшие годы он может выиграть «Золотой мяч». Также я надеюсь, что он приведет «Наполи» к большим успехам», — приводит Tuttomercatoweb слова Осимхена.

Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 22-летний грузин забил 12 голов и сделал 15 результативных передач в 27 матчах за неаполитанцев во всех турнирах.

С февраля по июнь 2019 года Кварацхелия выступал за московский «Локомотив», а с июля 2019 года по март 2022 года — за казанский «Рубин».

Виктор Осимхен
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
0
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Гол Байрами в добавленное время принес «Сассуоло» победу над «Кремонезе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 25 21 2 2 58-16 65
2
 Интер 25 16 2 7 46-28 50
3
 Лацио 25 14 6 5 41-19 48
4
 Рома 25 14 5 6 32-21 47
5
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
6
 Аталанта 25 12 6 7 42-28 42
7
 Ювентус 25 15 5 5 40-20 35
8
 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
9
 Удинезе 25 7 11 7 33-30 32
10
 Монца 25 9 5 11 30-35 32
11
 Торино 24 8 7 9 26-29 31
12
 Фиорентина 25 8 7 10 29-31 31
13
 Сассуоло 25 8 6 11 30-37 30
14
 Эмполи 25 6 10 9 23-33 28
15
 Лечче 25 6 9 10 24-29 27
16
 Салернитана 25 6 7 12 28-44 25
17
 Специя 25 4 9 12 21-41 21
18
 Верона 25 4 6 15 20-37 18
19
 Сампдория 25 2 6 17 11-39 12
20
 Кремонезе 25 1 9 15 21-46 12
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3.03 22:45
Наполи – Лацио
 0 : 1
4.03 17:00
Монца – Эмполи
 2 : 1
4.03 20:00
Аталанта – Удинезе
 0 : 0
4.03 22:45
Фиорентина – Милан
 2 : 1
5.03 14:30
Специя – Верона
 0 : 0
5.03 17:00
Сампдория – Салернитана
 0 : 0
5.03 20:00
Интер – Лечче
 2 : 0
5.03 22:45
Рома – Ювентус
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6.03 20:30
Сассуоло – Кремонезе
 3 : 2
6.03 22:45
Торино – Болонья
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 19
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 7
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 14 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 23 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 16 1 0
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