Гол Байрами в добавленное время принес «Сассуоло» победу над «Кремонезе»

«Сассуоло» на своем поле обыграл «Кремонезе» в матче 25-го тура чемпионата Италии — 3:2.

В составе хозяев голы забили Арман Лорьенте, Давид Фраттези и Недим Байрами. За «Кремонезе» дублем отметился Сирил Дессерс.

«Сассуоло» занимает 13-е место в турнирной таблице серии А, набрав 30 очков. «Кремонезе» располагается на 19-й строчке с 12 очками.