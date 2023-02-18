Осимхен установил рекорд «Наполи» в серии А

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен забил гол в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (2:0).

24-летний нигериец отметился голом в седьмой встрече серии А подряд. Он стал рекордсменом клуба по этому показателю.

В сезоне-2015/16 нападающий Гонсало Игуаин забивал за «Наполи» в 6 матчах лиги подряд.

Всего этом сезоне Осимхен забил 19 голов в 23 матчах во всех турнирах. Также он сделал 4 голевые передачи.