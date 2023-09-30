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Новичок «Монцы» Гомес прокомментировал свое возвращение в серию А

Виктория Кравченко
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Новичок «Монцы» Алехандро Гомес прокомментировал возвращение в чемпионат Италии.

«Я отказал многим зарубежным клубам, поскольку ждал предложения из Италии. Здесь я чувствую себя как дома, и это важно. Я всегда считал серию А одной из трех сильнейших лиг в мире. Я обещал, что однажды перейду в «Монцу». Это было предначертано судьбой», — цитирует игрока Football Italia.

35-летний аргентинец перешел в команду на правах свободного агента. Контракт чемпиона мира рассчитан до конца текущего сезона.

Алехандро Гомес
ФК Монца
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1
 Интер 6 5 0 1 15-3 15
2
 Милан 6 5 0 1 13-8 15
3
 Ювентус 6 4 1 1 12-6 13
4
 Аталанта 6 4 0 2 11-5 12
5
 Лечче 6 3 2 1 8-5 11
6
 Фиорентина 6 3 2 1 12-10 11
7
 Наполи 6 3 2 1 12-6 11
8
 Фрозиноне 6 2 3 1 9-8 9
9
 Сассуоло 6 3 0 3 11-12 9
10
 Торино 6 2 2 2 6-7 8
11
 Дженоа 6 2 1 3 8-9 7
12
 Болонья 6 1 4 1 3-4 7
13
 Верона 6 2 1 3 4-6 7
14
 Лацио 6 2 1 3 7-8 7
15
 Монца 6 1 3 2 4-7 6
16
 Рома 6 1 2 3 13-11 5
17
 Эмполи 6 1 0 5 1-13 3
18
 Удинезе 6 0 3 3 2-10 3
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 Салернитана 6 0 3 3 4-10 3
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 Кальяри 6 0 2 4 2-9 2
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