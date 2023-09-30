Сазонова ждут в стартовом составе «Торино»

В 7-м туре серии А «Торино» сыграет дома с «Вероной» в понедельник, 2 октября. Ведущий защитник туринцев Алессандро Бонджорно, получивший травму в прошлом туре, пропустит предстоящий матч.

В отсутствие Бонджорно итальянские СМИ отводят место в стартовом составе экс-защитнику московского «Динамо «Сабе Сазонову.

21-летний защитник молодежной сборной Грузии дебютировал в 6-м туре серии А в поединке против «Лацио», заменив по ходу первого тайма Бонджорно.