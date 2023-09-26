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Сегодня, 08:49

Дида: «Милан» находится в стадии развития, тренерскому штабу нужно дать время для работы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь «Милана» Нельсон Дида прокомментировал результаты команды в этом сезоне серии А.

«Команда все еще находится в стадии развития. Правда, уже сыграно пять матчей, но тренерскому штабу нужно дать время для работы. Пиоли сделал много приобретений, и ему нужно время, чтобы понять, какие позиции каждый из них может занять. Кроме того, есть игроки, которые раньше не играли в Италии, они еще не знают, что значит играть в серии А», — приводит слова Диды Football Italia.

«Милан» в этом сезоне серии А одержал 4 победы и один матч проиграл, уступив «Интеру» со счетом 1:5. Команда находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 12 очками. На первой строчке располагается «Интер» (15 очков).

ФК Милан
Стефано Пиоли
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 5 5 0 0 14-1 15
2
 Милан 5 4 0 1 10-7 12
3
 Лечче 5 3 2 0 8-4 11
4
 Ювентус 5 3 1 1 11-6 10
5
 Фиорентина 5 3 1 1 11-9 10
6
 Аталанта 5 3 0 2 10-5 9
7
 Наполи 5 2 2 1 8-5 8
8
 Торино 5 2 2 1 6-5 8
9
 Фрозиноне 5 2 2 1 8-7 8
10
 Верона 5 2 1 2 4-5 7
11
 Болонья 5 1 3 1 3-4 6
12
 Сассуоло 5 2 0 3 9-11 6
13
 Рома 5 1 2 2 12-7 5
14
 Монца 5 1 2 2 4-7 5
15
 Дженоа 5 1 1 3 4-8 4
16
 Лацио 5 1 1 3 5-8 4
17
 Салернитана 5 0 3 2 4-9 3
18
 Удинезе 5 0 3 2 1-6 3
19
 Кальяри 5 0 2 3 1-6 2
20
 Эмполи 5 0 0 5 0-13 0
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37 тур
38 тур
26.09 21:45
Ювентус – Лечче
 - : -
27.09 19:30
Кальяри – Милан
 - : -
27.09 19:30
Эмполи – Салернитана
 - : -
27.09 19:30
Верона – Аталанта
 - : -
27.09 21:45
Интер – Сассуоло
 - : -
27.09 21:45
Лацио – Торино
 - : -
27.09 21:45
Наполи – Удинезе
 - : -
28.09 19:30
Фрозиноне – Фиорентина
 - : -
28.09 19:30
Монца – Болонья
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28.09 21:45
Дженоа – Рома
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 5
Федерико Кьеза

Федерико Кьеза

Ювентус

 4
Андреа Пинамонти

Андреа Пинамонти

Сассуоло

 4
П
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 3
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 2
И К Ж
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 3 1 0
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 3 1 0
Федерико Баскиротто

Федерико Баскиротто

Лечче

 4 1 0
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