«Наполи» включился в борьбу за Тальяфико

«Наполи» проявляет интерес к защитнику «Аякса» Никласу Тальяфико, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Итальянский клуб уже сделал запрос о возможном трансфере 29-летнего аргентинца.

Также игрока хочет приобрести «Марсель». Речь идет об аренде до конца сезона с опцией выкупа.

В сезоне-2021/22 Тальяфико провел 13 матчей за «Аякс», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.