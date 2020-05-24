«Наполи» требует 50 миллионов евро за Милика

Стали известны требования «Наполи» к клубам, которые хотят купить нападающего Аркадиуша Милика.

По информации Corriere dello Sport, неаполитанцы хотят получить за 26-летнего поляка 50 миллионов евро. Сообщается, что Миликом интересуются «Атлетико», «Ювентус», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

На счету Милика 12 голов в 22 матчах за «Наполи» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 32 миллиона евро.