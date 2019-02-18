"Наполи" сыграл вничью с "Торино"

"Наполи" и "Торино" сыграли вничью в матче 24-го тура чеммпионата Италии - 0:0.
Неаполитанцы отстатои от лидирующего "Ювентуса" на 13 очков.
Чемпионат Италии
Серия А
24-й тур
"Наполи" - "Торино" - 0:0
"Наполи": Оспина, Малькюи, Максимович, Кулибали, Хюсай, Аллан, Зелиньски, Руис (Верди, 70), Кальехон (Мертенс, 69), Инсинье, Милик.
"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Моретти, Ансальди (Париджини, 78), Нкулу, Иццо, Эйна, Ринкон (Мейте, 55), Лукич, Белотти, Беренгер (Базелли, 63).
Предупреждения: Ринкон, 45+2. Инсинье, 45+3. Моретти, 58. Кулибали, 60. Аллан, 65. Эйна, 71. Хюсай, 82. Малькюи, 90+4.
Судья: Фаббри.
17 февраля. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".
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