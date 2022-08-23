Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 16:28

«Наполи» согласовал с «ПСЖ» трансфер Кейлора Наваса

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас в ближайшее время перейдет в «Наполи». Стороны согласовали трансфер 35-летнего вратаря, сообщает La Repubblica.

Ранее сообщалось, что футболист может быть арендован итальянцами, «ПСЖ» в этом случае будет платить ему часть зарплаты.

Перед сезоном главный тренер парижского клуба Кристоф Гальтье заявил, что основным вратарем в новом сезоне будет Джанлуиджи Доннарумма.

По итогам сезона-2021/22 на счету Наваса 24 пропущенных мяча в 26 матчах за «ПСЖ». Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2024-го.

Кейлор Навас
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ягодки размером с голову»: бывшая жена Кокорина восхитила видео с откровенным декольте
Русский бульдозер, заменивший Балотелли. Что в Турции говорят и пишут о дебюте Артема Дзюбы за «Адана Демирспор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Ромы» Клюйверт дал согласие на переход в «Фулхэм»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 2 2 0 0 9-2 6
2
 Интер 2 2 0 0 5-1 6
3
 Рома 2 2 0 0 2-0 6
4
 Милан 2 1 1 0 5-3 4
5
 Аталанта 2 1 1 0 3-1 4
6
 Торино 2 1 1 0 2-1 4
7
 Лацио 2 1 1 0 2-1 4
8
 Ювентус 2 1 1 0 3-0 4
9
 Фиорентина 2 1 1 0 3-2 4
10
 Специя 2 1 0 1 1-3 3
11
 Сассуоло 2 1 0 1 1-3 3
12
 Болонья 2 0 1 1 2-3 1
13
 Салернитана 2 0 1 1 0-1 1
14
 Удинезе 2 0 1 1 2-4 1
15
 Верона 2 0 1 1 3-6 1
16
 Эмполи 2 0 1 1 0-1 1
17
 Сампдория 2 0 1 1 0-2 1
18
 Кремонезе 2 0 0 2 2-4 0
19
 Лечче 2 0 0 2 1-3 0
20
 Монца 2 0 0 2 1-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.08 19:30
Монца – Удинезе
 - : -
26.08 21:45
Лацио – Интер
 - : -
27.08 19:30
Кремонезе – Торино
 - : -
27.08 19:30
Ювентус – Рома
 - : -
27.08 21:45
Милан – Болонья
 - : -
27.08 21:45
Специя – Сассуоло
 - : -
28.08 19:30
Салернитана – Сампдория
 - : -
28.08 19:30
Верона – Аталанта
 - : -
28.08 21:45
Фиорентина – Наполи
 - : -
28.08 21:45
Лечче – Эмполи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 3
Тома Анри

Тома Анри

Верона

 2
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 2
П
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 2
Маттео Дармиан

Маттео Дармиан

Интер

 1
Анхель Ди Мария

Анхель Ди Мария

Ювентус

 1
И К Ж
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 2 1 1
Луиш Машимиану

Луиш Машимиану

Лацио

 1 1 0
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 1 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости