«Наполи» согласовал с «ПСЖ» трансфер Кейлора Наваса

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас в ближайшее время перейдет в «Наполи». Стороны согласовали трансфер 35-летнего вратаря, сообщает La Repubblica.

Ранее сообщалось, что футболист может быть арендован итальянцами, «ПСЖ» в этом случае будет платить ему часть зарплаты.

Перед сезоном главный тренер парижского клуба Кристоф Гальтье заявил, что основным вратарем в новом сезоне будет Джанлуиджи Доннарумма.

По итогам сезона-2021/22 на счету Наваса 24 пропущенных мяча в 26 матчах за «ПСЖ». Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2024-го.