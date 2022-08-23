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Белотти согласовал условия контракта с «Ромой»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Андреа Белотти, который находится в статусе свободного агента, согласовал условия контракта с «Ромой», сообщает журналист Николо Скира.

28-летний итальянец подпишет контракт до 2025 года. Зарплата футболиста составит 3 миллиона евро за сезон.

Ранее главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подтвердил, что нападающий хочет перейти в римский клуб.

В минувшем сезоне Белотти провел за «Торино» 22 матча в серии А, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу.

Летом он отказался подписывать новый контракт и покинул туринский клуб.

Андреа Белотти
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