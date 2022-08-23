Белотти согласовал условия контракта с «Ромой»

Нападающий Андреа Белотти, который находится в статусе свободного агента, согласовал условия контракта с «Ромой», сообщает журналист Николо Скира.

28-летний итальянец подпишет контракт до 2025 года. Зарплата футболиста составит 3 миллиона евро за сезон.

Ранее главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подтвердил, что нападающий хочет перейти в римский клуб.

В минувшем сезоне Белотти провел за «Торино» 22 матча в серии А, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу.

Летом он отказался подписывать новый контракт и покинул туринский клуб.