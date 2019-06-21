"Наполи" проведет два товарищеских матча с "Барселоной" в США

"Наполи" в межсезонье проведет два товарищеских матча с "Барселоной", сообщает официальный сайт клуба. Оба матча состоятся в США.

Как заявил президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис, команды проведут две игры в рамках "Кубка ла лиги - серии А". По итогам двух матчей определится победитель трофея.

7 августа "Барселона" и "Наполи" сыграют в Майами. Ответная игра состоится 10 мая в Детройте.

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