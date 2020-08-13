«Наполи» предлагает 15 миллионов евро за Регилона

«Наполи» сделал предложение по защитнику «Реала» Серхио Регилону, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, неаполитанцы предлагают за 23-летнего испанца 15 миллионов евро, в то время как «Королевский клуб» хочет продать игрока не менее чем за 25 миллионов евро. Сообщается, что итальянский клуб готов подписать с футболистом контракт на 5 лет.

Регилон проводит сезон-2019/20 в «Севилье», он провел за команду 36 матчей, забил 3 гола, отдал 4 результативных передачи и вышел в полуфинал Лиги Европы, где встретится с «Манчестер Юнайтед» в воскресенье, 16 августа. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 25 миллионов евро.