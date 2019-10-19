«Наполи» обыграл «Верону», Боккетти остался в запасе

«Наполи» дома одержал победу над «Вероной» (2:0) в матче 8-го тура чемпионата Италии. В составе команды Карло Анчелотти дублем отметился форвард Аркадиуш Милик.

Бывший игрок «Спартака», защитник «Вероны» Сальваторе Боккетти попал в заявку команды, но на поле не появился, оставшись в запасе.

«Наполи» с 16 очками располагается 4-м месте в турнирной таблице серии А. «Верона» — 13-я строчка и 9 баллов.

Чемпионат Италии. Серия А

8-й тур

«Наполи» — «Верона» — 2:0 (1:0)

Голы: Милик, 37 (1:0). Милик, 67 (2:0).

«Наполи»: Мерет, Манолас, Малькюи, Кулибали, Ди Лоренцо, Аллан, Руис, Кальехон, Инсинье (Мертенс, 76), Юнес (Зелиньски, 65), Милик (Льоренте, 81).

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Кумбулла, Мигел Велозу, Лазович, Дзакканьи (Сальседо, 52), Пессина, Амрабат (Тутино, 81), Стемпиньски (Ди Кармине, 60).

Предупреждения: Кулибали, 4. Лазович, 15. Гюнтер, 54. Фараони, 66. Зелиньски, 83. Мертенс, 90+1.

Судья: Пиччинини (Италия).

19 октября. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».

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