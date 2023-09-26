В отношении «Ювентуса» ведется расследование в связи с сомнительными сделками с агентами
Секретариат Агентской комиссии Италии начал расследование подозрительных отношений «Ювентуса» с агентами, которые якобы платили им за сделки, в которых они не участвовали, сообщает Football Italia.
По данным источника, расследование началось после того, как была обнаружена серия счетов-фактур по сделкам, в которых некоторые агенты, не игравшие никакой роли, все равно получали деньги. Обвинение предполагает, что эти агенты использовались в качестве посредников к сделкам, чтобы вернуть ранее оговоренные долги.
Среди обвиняемых агентов есть Давиде Липпи, Габриэле Джуффрида, Джузеппе Галли, Винченцо Морабито, Микеле Фиораванти и Туллио Тинти. Материалы в защиту агентов должны быть присланы до сегодняшнего дня, после чего CAS примет решение о применении санкций к соответствующим сторонам.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил «Ювентус» от участия в еврокубках в сезоне-2023/24 и оштрафовал клуб на 20 миллионов евро.
Из-за фиктивного прироста капитала с туринского клуба сняли 10 очков в чемпионате Италии в сезоне-2022/23. Команда заняла 7-е место в турнирной таблице и должна была выступать в Лиге конференций. Таким образом, вместо «бьянконери» в турнире должна принять участие «Фиорентина».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|5
|5
|0
|0
|14-1
|15
|
2
|Милан
|5
|4
|0
|1
|10-7
|12
|
3
|Лечче
|5
|3
|2
|0
|8-4
|11
|
4
|Ювентус
|5
|3
|1
|1
|11-6
|10
|
5
|Фиорентина
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
6
|Аталанта
|5
|3
|0
|2
|10-5
|9
|
7
|Наполи
|5
|2
|2
|1
|8-5
|8
|
8
|Торино
|5
|2
|2
|1
|6-5
|8
|
9
|Фрозиноне
|5
|2
|2
|1
|8-7
|8
|
10
|Верона
|5
|2
|1
|2
|4-5
|7
|
11
|Болонья
|5
|1
|3
|1
|3-4
|6
|
12
|Сассуоло
|5
|2
|0
|3
|9-11
|6
|
13
|Рома
|5
|1
|2
|2
|12-7
|5
|
14
|Монца
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
15
|Дженоа
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|
16
|Лацио
|5
|1
|1
|3
|5-8
|4
|
17
|Салернитана
|5
|0
|3
|2
|4-9
|3
|
18
|Удинезе
|5
|0
|3
|2
|1-6
|3
|
19
|Кальяри
|5
|0
|2
|3
|1-6
|2
|
20
|Эмполи
|5
|0
|0
|5
|0-13
|0
|26.09
|21:45
|
Ювентус – Лечче
|- : -
|27.09
|19:30
|
Кальяри – Милан
|- : -
|27.09
|19:30
|
Эмполи – Салернитана
|- : -
|27.09
|19:30
|
Верона – Аталанта
|- : -
|27.09
|21:45
|
Интер – Сассуоло
|- : -
|27.09
|21:45
|
Лацио – Торино
|- : -
|27.09
|21:45
|
Наполи – Удинезе
|- : -
|28.09
|19:30
|
Фрозиноне – Фиорентина
|- : -
|28.09
|19:30
|
Монца – Болонья
|- : -
|28.09
|21:45
|
Дженоа – Рома
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|5
|
|
Федерико Кьеза
Ювентус
|4
|
|
Андреа Пинамонти
Сассуоло
|4
|П
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|
|
Оливье Жиру
Милан
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|3
|1
|0
|
|
Исак Хиен
Верона
|3
|1
|0
|
|
Федерико Баскиротто
Лечче
|4
|1
|0