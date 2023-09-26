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Сегодня, 13:02

В отношении «Ювентуса» ведется расследование в связи с сомнительными сделками с агентами

Ана Горшкова
Корреспондент
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Секретариат Агентской комиссии Италии начал расследование подозрительных отношений «Ювентуса» с агентами, которые якобы платили им за сделки, в которых они не участвовали, сообщает Football Italia.

По данным источника, расследование началось после того, как была обнаружена серия счетов-фактур по сделкам, в которых некоторые агенты, не игравшие никакой роли, все равно получали деньги. Обвинение предполагает, что эти агенты использовались в качестве посредников к сделкам, чтобы вернуть ранее оговоренные долги.

Среди обвиняемых агентов есть Давиде Липпи, Габриэле Джуффрида, Джузеппе Галли, Винченцо Морабито, Микеле Фиораванти и Туллио Тинти. Материалы в защиту агентов должны быть присланы до сегодняшнего дня, после чего CAS примет решение о применении санкций к соответствующим сторонам.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил «Ювентус» от участия в еврокубках в сезоне-2023/24 и оштрафовал клуб на 20 миллионов евро.

Из-за фиктивного прироста капитала с туринского клуба сняли 10 очков в чемпионате Италии в сезоне-2022/23. Команда заняла 7-е место в турнирной таблице и должна была выступать в Лиге конференций. Таким образом, вместо «бьянконери» в турнире должна принять участие «Фиорентина».

Футболисты &laquo;Ювентуса&raquo;. «Ювентус» исключен из еврокубков и оштрафован на 20 миллионов евро. УЕФА сурово наказал итальянский гранд

Источник: Football Italia
Футбол
ФК Ювентус
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 И В Н П +/- О
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 Интер 5 5 0 0 14-1 15
2
 Милан 5 4 0 1 10-7 12
3
 Лечче 5 3 2 0 8-4 11
4
 Ювентус 5 3 1 1 11-6 10
5
 Фиорентина 5 3 1 1 11-9 10
6
 Аталанта 5 3 0 2 10-5 9
7
 Наполи 5 2 2 1 8-5 8
8
 Торино 5 2 2 1 6-5 8
9
 Фрозиноне 5 2 2 1 8-7 8
10
 Верона 5 2 1 2 4-5 7
11
 Болонья 5 1 3 1 3-4 6
12
 Сассуоло 5 2 0 3 9-11 6
13
 Рома 5 1 2 2 12-7 5
14
 Монца 5 1 2 2 4-7 5
15
 Дженоа 5 1 1 3 4-8 4
16
 Лацио 5 1 1 3 5-8 4
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 Салернитана 5 0 3 2 4-9 3
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 Удинезе 5 0 3 2 1-6 3
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 Кальяри 5 0 2 3 1-6 2
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