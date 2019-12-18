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«Наполи» хочет пригласить Рикардо Родригеса

13:46
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Защитник «Милана» Рикардо Родригес входит в сферу интересов «Наполи». В 27-летнем швейцарце лично заинтересован новый главный тренер неаполитанцев Дженнаро Гаттузо, сообщает Corriere dello Sport.

Родригес хочет покинуть «Милан», где не имеет места в основе, чтобы рассчитывать на попадание в состав сборной Швейцарии, которой предстоит сыграть на Евро-2020. Его контракт с «россонери» рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне защитник провел за «Милан» только 4 матча.

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