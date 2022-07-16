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Сегодня, 09:35

«Наполи» хочет арендовать Джованни Симеоне у «Вероны» с правом выкупа

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Наполи» ведет переговоры по трансферу нападающего «Вероны» Джованни Симеоне, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, неаполитанцы хотят арендовать 27-летнего аргентинца за 2 миллиона евро с опцией выкупа за 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Симеоне забил 17 голов и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за «Верону». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.

Джованни Симеоне — старший сын главного тренера «Атлетико» и бывшего футболиста «Интера» и «Лацио» Диего Симеоне.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1548168853665882115
Джованни Симеоне
Диего Симеоне
Футбол
ФК Верона
ФК Наполи
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