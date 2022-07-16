Буффон назвал игроков, которые впечатлили его больше всего

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон назвал футболистов, которые по ходу карьеры впечатлили его. Он назвал самых ярких, по его мнению, нападающих.

«Тюрам, Неймар, Мбаппе, Криштиану Роналду, Ибрагимович. И я назвал только нападающих, потому что они всегда на виду, забивают», — цитирует Буффона ITASportPress.