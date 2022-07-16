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Буффон назвал игроков, которые впечатлили его больше всего

Виктория Кравченко
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Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон назвал футболистов, которые по ходу карьеры впечатлили его. Он назвал самых ярких, по его мнению, нападающих.

«Тюрам, Неймар, Мбаппе, Криштиану Роналду, Ибрагимович. И я назвал только нападающих, потому что они всегда на виду, забивают», — цитирует Буффона ITASportPress.

В прошедшем сезоне Буффон сыграл в 26 матчах второго дивизиона Италии и пропустил 27 голов. Восемь раз он сохранял свои ворота в неприкосновенности.

Джанлуиджи Буффон
Златан Ибрагимович
Криштиану Роналду
Лионель Месси
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