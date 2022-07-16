Верратти рассказал об эмоциях от непопадания Италии на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти поделился эмоциями после непопадания национальной команды на ЧМ-2022.

«Это была катастрофа. Очень жесткий контраст: сначала мы стали чемпионами Европы, а спустя несколько месяцев получили такую пощечину. У нас не получилось сыграть так, как на Евро. В таких матчах, если ошибаешься, расплачиваешься за свои ошибки», — цитирует Верратти ITASportPress.

24 марта сборная Италии проиграла Македонии и не смогла выйти на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.