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Верратти рассказал об эмоциях от непопадания Италии на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной Италии Марко Верратти поделился эмоциями после непопадания национальной команды на ЧМ-2022.

«Это была катастрофа. Очень жесткий контраст: сначала мы стали чемпионами Европы, а спустя несколько месяцев получили такую пощечину. У нас не получилось сыграть так, как на Евро. В таких матчах, если ошибаешься, расплачиваешься за свои ошибки», — цитирует Верратти ITASportPress.

24 марта сборная Италии проиграла Македонии и не смогла выйти на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

Марко Верратти
Сборная Италии по футболу
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