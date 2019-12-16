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«Наполи» готов повысить предложение по Торрейре до 30 миллионов евро

17:48
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Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра входит в сферу интересов «Наполи». Итальянский клуб готов повысить предложение за 23-летнего уругвайца до 30 миллионов евро, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Ранее «Наполи» предлагал за игрока 25 миллионов. Главный тренер неаполитанцев Дженнаро Гаттузо лично заинтересован в подписании Торрейры.

Полузащитник в текущем сезоне провел 20 матчей за «Арсенал» и забил два мяча.

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