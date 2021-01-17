6:0! «Наполи» разгромил «Фиорентину» с теннисным счетом

«Наполи» нанес сокрушительное поражение «Фиориентине» в матче 18-го тура чемпионата Италии. Неаполитанцы разгромили соперника со счетом 6:0.

Исход встречи был решен еще в первом тайме, когда в ворота флорентийцев влетели четыре гола.

Чемпионат Италии. Серия А

18-й тур

«Наполи» — «Фиорентина» — 6:0 (4:0)

Голы: Инсинье, 5 (1:0). Демме, 36 (2:0). Лосано, 38 (3:0). Зелиньски, 45 (4:0). Инсинье, 72 — с пенальти (5:0). Политано, 89 (6:0).

«Наполи»: Оспина, Манолас (Ррахмани, 79), Мариу Руй, Кулибали, Хюсай, Зелиньски (Эльмас, 73), Бакайоко, Демме, Инсинье (Чоффи, 79), Петанья (Мертенс, 73), Лосано (Политано, 62).

«Фиорентина»: Дронговски, Пеццела, Венути, Миленкович (Мартинес Куарта, 85), Игор, Бираги, Кастровилли (Бонавентура, 74), Амрабат (Валеро, 85), Рибери (Куаме, 46), Кальехон (Пульгар, 73), Влахович.

Предупреждение: Инсинье, 51.

Судья: Киффи (Италия).

17 января. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».