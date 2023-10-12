Нападающий Окафор покинул тренировочный лагерь сборной Швейцарии из-за травмы головы

Нападающий «Милана» Ноа Окафор покинул расположение сборной Швейцарии после того, как попал в небольшое ДТП, сообщает пресс-служба национальной федерации футбола.

По данным источника, во время инцидента футболист находился на пассажирском сиденье. Позже ему наложили несколько швов в области головы. Из-за этого он не сможет сыграть в матчах Швейцарии против сборных Израиля и Белоруссии в рамках отборочного турнира Евро-2024.

В этом сезоне серии А Окафор забил два гола за «Милан».