Нападающий «Наполи» Осимхен признан лучшим игроком чемпионата Италии в сентябре

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен признан лучшим футболистом чемпионата Италии по итогам сентября.

22-летний нигериец получил награду от итальянской ассоциации футболистов. В минувшем месяце форвард забил 4 гола в 4 матчах серии А.

?? CALCIATORE DEL MESE AIC SETTEMBRE «21 — SERIE A



? Victor Osimhen ???



? https://t.co/8nH4UzNR0I pic.twitter.com/Dk8z3dr9Dm — AIC | Assocalciatori (@assocalciatori) October 6, 2021

«Наполи» занимает первое место в чемпионате Италии с 21 очком в 7 матчах. На счету Осимхена 4 гола и 1 результативная передача в 6 играх серии А в нынешнем сезоне.